Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale di Muravera all’interno del cortile delle scuole di via Montessori.

“Si tratta di intervento risponde alla forte necessità di servizi per la fascia di età 3 -36 mesi – ha spiegato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu – Sarà realizzata una struttura ex-novo innovativa e di alta qualità architettonica”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Federico Lai, dal canto suo, ha evidenziato che “l’edificio sarà realizzato all’interno del cortile delle scuole di via Montessori, ed è dimensionato per ospitare circa 40 bambini. All’interno dei blocchi funzionali saranno ospitati laboratori, aree comuni e spazi per la nanna, spazi destinati alle insegnanti e alle educatrici, guardaroba, servizi igienici e lavanderia per i bambini, cucina e dispensa”.

Da domani, 8 febbraio, con l’avvio dei lavori, sarà chiuso al pubblico il parchetto comunale per tutta la durata delle operazioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it