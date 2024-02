Ancora un incidente stradale in Sardegna. Questa mattina sulla ss 200 dell’Anglona due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.

Il bilancio è di tre feriti, oltre ai veicoli, un furgone Daily e una Lancia Y, che sono andati completamente distrutti.

Tutte le persone coinvolte son state trasferite al Santissima Annunziata. Nessuna è in pericolo di vita.

Il tratto al km 4,400 in corrispondenza di Sassari, è provvisoriamente chiuso al traffico, che è stato deviato al km 5,050 presso la sp 25 per chi viaggia in direzione Sassari.

Sul posto, oltre al 118, il personale delle forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e l’Anas, impegnati nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

++ Notizia in aggiornamento ++

