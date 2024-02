Nuovo look per Emma al Festival di Sanremo 2024.

Come anticipato sul Green Carpet di lunedì sera, per l’anteprima della kermesse musicale, quest’anno l’artista barese ha scelto di passare al castano, lasciando per un po’ il suo biondo naturale con cui si è fatta conoscere al grande pubblico italiano.

Per la seconda esibizione sul palco dell’Ariston con il brano “Apnea”, Emma ha scelto un raccolto, lucido, elegante e fresco, per presentare la sua nuova stagione musicale.

A seguire la sua chioma c’è il giovane hairstylist sardo, Andrea Soriga, già noto per aver realizzato la lunga chioma di Elodie alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, ma non solo. Con base a Milano, Soriga si è occupato di personalità come Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, la cantante pop Gaia, e la moglie del bomber portoghese Ronaldo, Georgina Rodriguez.

