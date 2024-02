Un 25enne di Villasor è stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai propri genitori.

La misura è stata disposta dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, in relazione ai reiterati maltrattamenti compiuti dal giovane nei confronti dei propri familiari, compiutamente documentati dai carabinieri del luogo.

Il giovane dovrà tenersi costantemente a una distanza non inferiore ai 500 metri dai luoghi frequentati dalle proprie vittime e ha il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. Gli verrà a breve applicato un braccialetto elettronico Gps, mentre i genitori saranno dotati di un telefonino cellulare dedicato.

In questo modo dalla centrale operativa dei Carabinieri di Cagliari sarà possibile verificare in tempo reale se i due apparati elettronici giungeranno a una distanza inferiore al mezzo km. Eventuali inottemperanze a tali prescrizioni potrebbero in breve condurre il ragazzo a misure ancora più restrittive.

