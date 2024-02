“Ormai ci siamo: dopo giorni di preparazione e di prove, non ci resta che entrare sulla scena del Teatro Ariston con tutta la forza e l’emozione necessaria”. I Tenores di Bitti “Remunnu ‘e Locu” saliranno domani sul palco del festival di Sanremo.

Insieme a Mahmood, i cantanti sardi si esibiranno nella serata dei duetti dedicata alla cover con il brano “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla.

“Lo faremo consapevoli di portare in mondovisione la ricchezza e la bellezza di una terra intera, che con il suo canto millenario affronta questa avventura artistica con sobrietà e serietà” scrivono sui social. “Lo faremo sapendo che su quel palco non ci saranno solo i Tenores di Bitti e Mahmood, ma ci sarà il sacrificio e l’impegno di un’Isola in terra sarda e di tante piccole isole che ci seguiranno in famiglia o con gli amici dalle più svariate località del pianeta”.

Intanto Dino Ruiu (voce), Andrea Sella (mezza voce), Pierluigi Giorno (contra) e Mario Pira (basso), si sono incontrati ancora una volta ieri pomeriggio per delle prove, mentre l’attesa per il loro momento sale.

