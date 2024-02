La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, torna in Sardegna per sostenere la campagna elettorale di Alessandra Todde. La segretaria del Partito Democratico sarà domani ad Alghero insieme alla candidata alla presidenza della Regione per il Campo largo. L’appuntamento è alle 18 al Cinema Miramare, in via Carducci.

La seconda tappa, sempre con Schlein e Todde presenti insieme, è in programma sabato 10 febbraio a Olbia. Il tour di due giorni della segretaria del Pd potrebbe inoltre prevedere altre tappe che dovrebbero essere ufficializzate oggi in serata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it