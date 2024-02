Ancora parole d’amore da parte di Nahitan Nandez per la Sardegna. L’Isola è entrata nel cuore del calciatore uruguaiano che, al di là di situazioni di mercato e contrattuali, in un video sui social della Serie A ribadisce il suo legame con questa terra.

“Non riesco a pensare a un altro posto che mi renda felice come Cagliari” ha detto El Leon. “La gente, la città, la campagna, la spiaggia, il calcio. Adoro le persone, mi fanno sentire come uno di loro, un sardo in più”.

“Un sogno che ho, lo dico sinceramente, è quello di poter vivere qui quando la mia carriera sarà finita. Questo è l’unico posto che mi fa venire dubbi se paragonato all’Uruguay”.

