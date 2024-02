Weekend di campagna elettorale in Sardegna anche per Carlo Calenda (Azione) e Federico Pizzarotti (+ Europa). I due leader nazionali arrivano nell’Isola a sostegno di Renato Soru e della sua Coalizione sarda.

Per Calenda sono quattro le tappe previste: il primo appuntamento è a Sassari, questo sabato alle 11, per una tavola rotonda con Soru e Pizzarotti, all’hotel Grazia Deledda. Poi nel pomeriggio l’arrivo a Nuoro per l’inaugurazione della sede del partito e il giorno dopo, domenica 11, a Iglesias nella sede di Azione alle 10. Ancora domenica, in serata alle 18, presenterà il suo libro al T-Hotel di Cagliari.

Già iniziato il tour di Pizzarotti che questa mattina a Sassari è intervenuto nella sede di +Europa. “Renato Soru è stato scelto dai sardi e non altrove, gli altri candidati non vengono da un ragionamento col territorio ma dai gruppi dirigenti, è la scelta giusta” ha detto. Pizzarotti proseguirà domani a Olbia, mentre sabato 10 attraverserà Ogliastra, Medio Campidano e Sulcis, per chiudere a Cagliari.

