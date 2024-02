Mancava una voce, a ricordare Carlotta Dessì. La giornalista sarda, morta a soli 35 anni, lavorava a Mediaset nel programma “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano.

Il presentatore ha voluto iniziare l’ultima puntata su Rete 4 con un ricordo emozionato di Carlottina, come amava chiamarla. L’ultima volta in tv assieme risaliva al 21 dicembre 2023.

“È difficile trovare un senso, è difficile andare in onda. Tutti i ragazzi che lavorano, che stanno lavorando, faticano a trovare la forza. Ma siamo convinti di dover fare la trasmissione più bella possibile proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato non solo durante la tutta la sua vita professionale e umana, ma fino all’ultimo. Per il coraggio, la tenacia, l’ostinazione, la determinazione, il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, di guardarle in faccia, di non avere paura. Carlottina aiutaci da lassù. Ciao”.

