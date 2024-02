La manifestazione nazionale prevista per oggi a Roma è stata annullata, ma in Sardegna la protesta dei trattori non si placa. Pastori e agricoltori isolani hanno già annunciato non solo la loro presenza a Roma a prescindere dal coordinamento nazionale, ma anche l’inizio questa mattina di un presidio a Porto Torres.

Raddoppia dunque la contestazione sarda, che al molo Dogana del porto di Cagliari prosegue da ormai quasi due settimane. Ieri il grande afflusso di manifestanti pronti a partire per la Capitale aveva addirittura paralizzato il traffico all’ingresso di Cagliari dal ponte della Scafa. Situazione calda attesa anche per oggi nel doppio fronte nord-sud dell’Isola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it