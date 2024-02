Dopo la parata di ministri dello scorso lunedì con Valditara e Urso, il centrodestra attende i super big per la volata finale della campagna elettorale per le Regionali.

Fissata per domenica pomeriggio la visita del vicepremier Matteo Salvini, che torna in Sardegna dopo la tappa a Cagliari di fine gennaio. Il leader leghista farà un tour nel nord dell’Isola insieme al candidato del centrodestra Paolo Truzzu. Come annunciato dal coordinatore regionale del Carroccio, Michele Pais, Salvini sarà alle 18.30 ad Alghero al mercato ortofrutticolo.

Dubbi invece sulla presenza di Giorgia Meloni per la campagna elettorale. L’agenda fitta della premier mal si concilia con i tempi stretti in vista del voto del 25 febbraio e al momento sembrano poche le chance di un suo arrivo a sostegno di Truzzu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it