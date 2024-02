“Cari colleghi e amici, sono entusiasta di voi, e stasera siamo in festa e penso che il nostro festeggiamento sia ricambiato dalle vostre voci e vi abbraccio. Vi abbraccio di cuore, veramente. E fatevi onore che poi gli onori arriveranno in seguito”. Questo il messaggio di Danielle Cossellu, meglio conosciuto come Tziu Tanielle, per i Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu che stasera si esibiranno a Sanremo con Mahmood nella serata dedicata alle cover.

Classe 1932, Tziu Tanielle è uno storico membro fondatore del gruppo composto nel 1974 insieme a Piero Sanna, Salvatore Bandinu e Tancredi Tucconi. Il video messaggio è stato pronunciato rigorosamente in lingua sarda logudorese.

“I migliori auguri che ci potevano arrivare” ha scritto l’attuale formazione sui social. “Sul palco dell’Ariston ci sarai anche tu, con Piero, Batore e Tancredi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it