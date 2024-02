Non c’era dubbio che il rapporto “Mal’Aria di città 2024” di Legambiente, che vede Cagliari nella top 10 delle città più inquinate d’Italia, avrebbe creato più di un malumore.

Sul caso è intervenuto anche Giuseppe Farris, candidato a sindaco alle prossime comunali con un progetto civico.

“Una notizia inquietante che non fa che confermare quanto andiamo sostenendo ormai da anni. Non è necessario essere ingegneri o esperti ecologisti per capire che le azioni di sistematico restringimento delle strade cittadine condotte in nome di una mobilità che di sostenibile ha solo il nome ha avuto come conseguenza l’aumento del traffico e dell’inquinamento in città”

Per Farris, il problema è dovuto soprattutto alla mancanza di parcheggi. “Le azioni discutibili in tema di viabilità riguardano anche la eliminazione di centinaia di parcheggi pubblici che costringono gli automobilisti a fare ‘giri dell’asino’ alla ricerca disperata di una sosta, con ciò determinando ulteriore traffico e inquinamento“.

