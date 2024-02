Arrestato a Gonnesa un 53enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella mattinata di mercoledì, 7 febbraio, gli agenti del commissariato di Iglesias, hanno proceduto alla perquisizione personale dell’uomo, durante il quale lo stesso ha manifestato fin da subito segni di nervosismo.

Durante i controlli, estesi anche al domicilio, son stati rinvenuti: circa 1,9 chili di marijuana, circa 46 grammi di hashish, e altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il 53enne è stato tratto in arresto in flagranza e, come disposto dal pm, tradotto nel carcere di Uta.

