Confermate le trattative in corso tra la famiglia Moratti e la società olandese Vitol per l’eventuale cessione della quota del 40% della Saras, titolare della raffineria di Sarroch.

La Borsa reagisce, spingendo il titolo fino a quasi 2 euro (+18,1% a 1,96 euro), per poi farlo chiudere con un rialzo del 8% a 1,79 euro. Con l’eventuale cessione, scatterebbe infatti l’obbligo di Opa per l’acquirente e il mercato fiuta l’affare.

Favorevoli alla cessione, Angelo e Gabriele Moratti, i due figli di Gian Marco, scomparso nel 2018, avuti rispettivamente da Lina Sotis in prime nozze e da Letizia Moratti. Entrambi hanno una quota del 10% tramite Angel Capital e Stella Holding.

Non convinto dell’operazione, invece, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, fratello di Gian Marco, titolare del 20% tramite l’omonima Sap. La cifra ipotizzata è sicuramente allettante, con un premio del 35% sulla chiusura a 1,66 euro dell’8 febbraio.

Da qui si deduce una valutazione di Saras di 2,1 miliardi, mentre solo due giorni fa ne valeva 1,58, per un incasso di 837 milioni per i Moratti, che avrebbero tempo fino al prossimo 15 febbraio per decidere.

