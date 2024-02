Incidente questa mattina in via San Paolo a Cagliari. Un’auto con a bordo due giovani di venti e di diciannove anni è finita fuori strada nel tratto tra la 195 e il centro commerciale I Fenicotteri.

Rapido l’intervento dei soccorsi, con i ragazzi feriti trasportati in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni i due non sarebbero comunque in gravi condizioni. Ancora da accertare la causa dell’incidente.

