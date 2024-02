Il Cagliari perde ancora: è la quarta sconfitta consecutiva. E ora Ranieri è pesantemente in bilico. La Lazio si risolleva da un periodo nero superando i rossoblù per 3-1 alla Unipol Domus. Decisive le marcature di Deiola (autorete), Immobile, Gaetano e Felipe Anderson.

La Partita.

Inizio tatticamente blando per le due squadre, leggera supremazia biancoceleste che impegna Scuffet con un tiro di Immobile. Al 26′ gli uomini di Sarri passano: cross in mezzo di Isaksen, Azzi svirgola e la palla sbatte su Deiola prima di entrare in porta. A quel punto la Lazio tiene il comando del gioco, rischiando solo nel recupero quando sugli sviluppi di una punizione Lapadula sfiora la palla, impegnando Provedel.

Il Cagliari rientra con maggiore orgoglio dagli spogliatoi, ma alla prima amnesia difensiva viene colpito. Al 50′, Scuffet devia una sassata di Isaksen, Immobile indisturbato infila il 2-0. Passa un minuto, e Gaetano riapre la sfida con un eurogol che si infila sotto il sette. Insiste il Cagliari, prima Makoumbou e poi Gaetano costringono Provedel agli straordinari. Nel miglior momento rossoblù, la Lazio si dimostra cinica: al 65′ Felipe Anderson segna il 3-1 su una deviazione di Zappa. Luvumbo scalda i guanti di Provedel, poi a poco a poco la partita si spegne.

