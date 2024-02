Terza sconfitta consecutiva per la Torres, che tra le mura amiche viene travolta dalla Juventus Next Gen per 3-1. Unica nota positiva la marcatura di Scotto su rigore che ha reso meno pesante il passivo.

È chiaro che i sassaresi siano a corto di fiato. Brutti nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa quando però i bianconeri se n’erano già andati via nel punteggio. Mortiferi Sekulov nel primo tempo, Damiani e Anghele nel secondo.

Ora il Cesena dista la bellezza di 12 punti. I rossoblù guidati da Alfonso Greco devono continuare a difendere la seconda posizione: Perugia e Gubbio sono a -7.

