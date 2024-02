Dany Cabras e Mahmood si sono incontrati al Festival di Sanremo 2024. La testimonianza con una foto pubblicata nelle stories di Instagram nel profilo del comico di Domus De Maria.

A seguire, Cabras ha ringraziato Amadeus per la fiducia riposta e per l’occasione. “In tutto ciò posso solamente dire che mi sono stra divertito in questa esperienza sanremese”.

Infine ha svelato di aver passato una settimana difficile, lottando con l’influenza e la febbre. Nonostante ciò, ha portato al termine il suo ruolo da conduttore del Prima Festival.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it