Non è un buon weekend per le squadre sarde: perde infatti anche l’Olbia, stavolta ad Ancona. Finisce per 2-0 al “Conero”, coi bianchi che perdono uno scontro salvezza importante.

Per mister Gaburro è la seconda sconfitta in tre gare, due avvenute in trasferta. Particolarmente nervosi i galluresi, che sono stati puniti con due espulsioni. In nove uomini è stato difficile recuperare lo svantaggio.

