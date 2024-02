Grande spettacolo a Oristano per la Sartiglia 2024, nonostante la costante pioggia e il vento. Nel corso del Gremio dei Contadini sono state colte 12 stelle su 70 discese.

Nessuna stella per Su Componidori, Giovanni Utzeri: né con la spada e né con su stoccu. Stessa sorte per su segundu e su terzu. Stella conquistata invece per Fabrizio Manca, capocorsa del Gremio dei Falegnami martedì grasso.

Paura per due cavalieri, che sono caduti in corsa. Una ragazza, Emanuela Colombino, dopo aver colto la stella si è schiantata contro un altro cavallo cadendo rovinosamente a terra. Dopo però è risalita sul cavallo, facendo intendere di essersi ripresa.

Il secondo, Alessandro Pinna, è caduto nelle prime fasi della corsa, venendo colpito con uno zoccolo dal suo cavallo. Assistito dai soccorritori, è stato portato al San Martino di Oristano per le cure.

