Accordo raggiunto per la vendita del 35% di Saras all’olandese Vitol. La svolta storica per la raffineria con base a Sarroch è stata annunciata ieri dalla famiglia Moratti. “Al completamento dell’operazione, l’intera partecipazione detenuta dalla famiglia Moratti in Saras sarà trasferita a Vitol” si legge.

La famiglia Moratti cede il pacchetto al prezzo di 1,75 euro per ciascuna azione, per una valorizzazione complessiva di 1,7 miliardi di euro. Finisce così un’era durata 62 anni.

Ed è lo stesso Massimo Moratti a commentare l’accordo. “Dopo 62 anni dalla sua fondazione avvenuta ad opera di mio padre, con i miei nipoti Angelo e Gabriele ed i miei figli Angelomario e Giovanni, ho ritenuto che la miglior garanzia per il futuro successo della raffineria di Sarroch fosse l’aggregazione con un primario operatore industriale del settore energetico globale, quale è Vitol, dotato di risorse relazionali, finanziarie e manageriali necessarie per competere nell’attuale contesto di mercato internazionale”.

Anche Russell Hardy, amministratore Delegato di Vitol, ha rassicurato sul futuro dell’azienda. “Apprezziamo l’importanza di Saras in Sardegna, e nel Paese più in generale, e ci impegniamo a portare avanti l’eredità della famiglia Moratti di gestione diligente, operazioni sicure e supporto alla comunità locale e ai dipendenti”.

