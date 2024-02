Curava i rapporti del Forte Village con le star ospiti della struttura ed era apprezzatissimo dai numerosi vip che ogni anno fanno tappa nel resort di Santa Margherita di Pula. Si è spento sabato a 74 anni Enzo Fortunato, volto storico delle vacanze sarde di molti artisti nazionali e internazionali.

Da anni rivestiva il ruolo di “ambasciatore” del Forte, tanto da creare un solido legame con grandi nomi come Fiorello, Roberto Mancini, Fabio Grosso e Domenico Criscito, tra i primi ad esprimere cordoglio per la sua scomparsa. E poi altri big come Zlatan Ibrahimovic, Sting e David Gilmour che gli regalò uno spartito. A stroncarlo è stato un problema cardiaco dopo un ricovero di due giorni.

