Complimenti in diretta all’hairstylist sardo Andrea Soriga per la nuova acconciatura realizzata per Emma al Festival di Sanremo 2024.

Tra i commentatori della puntata di “Domenica In”, andata in onda ieri pomeriggio su Rai 1 e condotto da Mara Venier in trasferta al teatro Ariston, c’è chi apprezza il nuovo look presentato dalla cantante pugliese durante la 74esima edizione della kermesse musicale.

Sono in tanti, infatti, ad aver gradito l’elegantissimo raccolto delle ultime serate con cui l’artista è salita sul palco sanremese per cantare il brano “Apnea”.

“Grazie”, risponde Emma e aggiunge subito: “Il lavoro è di Andrea Soriga”. Una grandissima occasione per l’hairstylist sardo, che nelle edizioni passate del Festival si era occupato di acconciare la chioma di Elodie, ricevendo un grande successo tra le più importanti riviste di moda e glamour.

