Si è fatto riconoscere dal grande pubblico del Festival di Sanremo 2024 grazie all’apprezzatissimo glam realizzato per Alessandra Amoroso, in gara con il brano “Fino a qui”.

Manuele Mameli, makeup cagliaritano, però, era già noto tra i brand di alta moda per aver seguito il look di Chiara Ferragni in tempi non sospetti.

Ora che l’influencer milanese è sotto inchiesta per il “caso Pandoro”, son state tante le domande da parte dei suoi follower riguardo il suo rapporto attuale con Chiara Ferragni.

Mameli risponde diretto sui suoi social, durante un Q&A su Instagram: “Il mio rapporto con Chiara, sia lavorativo che personale, è rimasto invariato”, dice il makeup artist sardo. “Se non avete visto molti look in quest’ultimo periodo – spiega Mameli – è perché son stato impegnato con il Festival di Sanremo, e solo per questo”.

