Sono oltre 350 i giovani a Cagliari che lo scorso weekend hanno usufruito dei bus notturni del Ctm, tra la notte di sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Al momento sono tre le linee che coprono otto Comuni della Città Metropolitana, con partenze ogni mezz’ora dalla mezzanotte alle 5 della domenica mattina seguente.

Le linee sono le seguenti: E (Esterna Rossa), che collega il centro di Cagliari con le zone dove si trovano le discoteche (fino a Quartu, Pirri, etc.), andata e ritorno; L (Litoranea), che collega il centro di Cagliari con il Poetto e Margine Rosso, andata e ritorno; 9, che collega il centro di Cagliari con Elmas, Assemini e Decimomannu, andata e ritorno.

Il servizio notturno del Ctm nasce per offrire un’alternativa all’auto, in linea con le politiche di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile. La sperimentazione è prevista fino a giugno 2024, e potrebbe essere estesa ad altre linee e ad altri giorni della settimana in base alla domanda.

La sicurezza di passeggeri e autisti è garantita a bordo dei bus notturni dalla presenza delle guardie giurate.

