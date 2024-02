Per Tommaso Giulini non esistono alternative a Claudio Ranieri. Che rimane ben saldo sulla panchina del Cagliari, ma inevitabilmente le prossime gare saranno decisive. Anche perché i rossoblù si trovano al penultimo posto in classifica.

“Col mister parliamo tantissimo, siamo convinti di farcela con lui perché ha dentro l’esperienza ed i valori per riuscirci. Incarna totalmente i valori che vogliamo trasmettere” ha spiegato il presidente.

Giulini ha poi aggiunto che sente il club rappresentato al meglio dal tecnico romano. “Ho la fortuna di avere Claudio Ranieri in panchina e la fortuna di sapere che questa sarà la sua ultima esperienza di club”.

