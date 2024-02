La Asl di Cagliari ha scelto di conferire incarichi di funzione a circa 120 dipendenti, “penalizzando” i lavoratori a cui sarebbero dovuti essere attribuiti i Dep 2023.

A denunciarlo è la Fials, con una nota.

“Gli incarichi in parola utili all’azienda sarebbero avvenuti a seguito dello svolgimento di procedure selettive, aperte al personale avente titolo e secondo le regole di trasparenza, oggettività e imparzialità. Al manager presentammo la preoccupazione palesata dai lavoratori della Asl 8, circa l’eventualità di venir meno al principio di imparzialità se dal cilindro delle nomine quali commissari della selezione fossero usciti i nominativi dei Dirigenti del Servizio Infermieristico e Ostetrico della Asl 8 di Cagliari” spiega Giampaolo Cugliara, segretario provinciale Fials.

Nel frattempo per il resto dei lavoratori dell’Azienda si consumava lentamente ed inesorabilmente il tempo utile per attribuire i Dep dovuti per il 2023. Scaduti il 31 di dicembre.

“Certo qualcuno potrà ‘proclamare’, a posteriori, che i DEP essendo cosa buona e giusta dovranno avere la priorità assoluta già nel mese di Gennaio nella nuova contrattazione del 2024. Ci pare una dichiarazione di intenti opportunista e un po’ tardiva, resa ormai oltre li tempo massimo. Ai lavoratori della Asl 8 resta un’amara e magra consolazione, visto che ciò che non si è dato nel 2023 non potrà più essere recuperato. Più utile e serio sarebbe stato vincolare la sottoscrizione dell’accordo sul conferimento degli incarichi, solo con la contestuale firma sull’accordo di attribuzione delle DEP 2023”.

Peraltro risultano dei festivi non retribuiti, che hanno determinato a carico dei lavoratori turnisti delle Aziende Sanitarie Sarde un danno ingiusto ed economicamente rilevante. La Fials si rende disponibile ad aiutare ogni singolo lavoratore a predisporre gli atti necessari al recupero economico delle spettanze.

“Infine, onde evitare pericolosi fraintendimenti, evidenziamo che siamo sempre stati favorevoli all’implementazione degli accordi che conferissero gli incarichi di funzione ai dipendenti meritevoli, prova ne sia che nelle altre Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, la Fials ha sempre sottoscritto gli accordi per il conferimento degli incarichi. Con un’unica differenza che, laddove la Fials ha sottoscritto gli accordi, sono state sottoscritte anche le Dep 2023 (vedasi Arnas Brotzu – Asl Sanluri – Asl 3- Asl 5- Asl 1, etc.) ed in quello scenario tutti i lavoratori sono riusciti ad usufruire delle opportunità che li nuovo Ccnl vigente ha previsto. Tutto ciò avveniva nonostante la mutata dinamica di costituzione del fondo a seguito dei dati relativi alla spesa sostenuta nel corso del 2023”.

