Nonostante non sia arrivato sul podio del Festival di Sanremo 2024, dopo le due vittorie consecutive negli anni precedenti, Mahmood è entrato nella Top 50 Globale di Spotify, con il suo brano “Tuta Gold”, superando anche Geolier.

A soli tre giorni dal gran finale della kermesse musicale, i dati dello streaming della nuova hit di Mahmood parlano chiaro: è al 36esimo a livello mondiale delle canzoni più ascoltate, prima anche del cantante napoletano, che ha esordito a Sanremo 2024 con il brano “I p’ me, tu p’ te”, piazzandosi alla 44esima posizione.

Una grande soddisfazione per l’artista di origini sarde, che con “Soldi” e “Brividi”, cantata insieme a Blanco, aveva conquistato il pubblico sanremese per testo e musica, arrivando sull’ambitissimo palco dell’Eurovision Song Contest per ben due volte, nel 2019 e nel 2022.

Non solo. Mahmood arriva al secondo posto anche nella classifica nazionale in Svizzera e top 200 in diversi paesi tra cui Spagna, Belgio, Lussemburgo, Estonia e Lituania. Complessivamente“Tuta Gold” ha registrato oltre 15 milioni di stream global su tutte le piattaforme e oltre 4 milioni di visualizzazioni del video ufficiale.

