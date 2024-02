Tragedia nella notte a Torino, dove una ragazza di 29 anni di Posada è deceduta a causa di un incidente stradale.

Alessandra Carboni, questo il nome della giovane vittima del sinistro stradale avvenuto attorno all’una in piazza Derna.

L’auto su cui viaggiava come passeggera, si è schiantata contro un palo. La conducente dell’auto è finita in ospedale, in codice giallo al San Giovanni Bosco, con un trauma cranico e fratture alle gambe.

Da quanto si è appreso, la giovane alla guida andava ad alta velocità e il mezzo è finito sulla rotatoria della linea 4 del tram, schiantadosi così contro il palo.

Sul posto la Polizia locale, i Vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimare la giovane, ma non c’è stato niente da fare.

