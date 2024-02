Gli alunni delle elementari torneranno in classe nella scuola di via Stoccolma. Finisce dopo cinque mesi il trasferimento all’Italo Stagno di via Is Mirrionis, a seguito dei lavori di riqualificazione dell’istituto.

Il trasloco era avvenuto con tante polemiche, anche a causa della proposta di sistemare i bimbi in alcune tende per fare lezione. Poi la nuova soluzione all’Italo Stagno, con il trasferimento giornaliero con un bus dedicato ai bambini da Genneruxi a Is Mirrionis.

Da lunedì prossimo, i bambini e le bambine riprenderanno le attività didattiche secondo il regolare orario di lezione nella sede di Via Stoccolma. L’ingresso per gli alunni avverrà esclusivamente dal cancello nella Via Costantinopoli.

