Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini saranno presenti al grande evento che il centrodestra sardo sta organizzando a Cagliari per il 21 febbraio.

Il trio di leader dei principali partiti nazionali (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega) lancerà la volata verso le Regionali alla coalizione guidata da Paolo Truzzu.

Un modo, secondo fonti del centrodestra, per evitare una eventuale sconfitta nel testa a testa con Alessandra Todde e il centrosinistra.

Permangono comunque dubbi sulla presenza fisica della premier Meloni, molto impegnata in questo periodo in impegni istituzionali. Non dovesse farcela, invierà un video di saluto a tutto il popolo di centrodestra.

