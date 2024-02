Scontro frontale in via la Multa a Palau. Poco dopo le 23 di ieri sera una Fiat Panda e un Fiat Qubo si sono incrociati nei pressi delle saline per cause ancora da accertare.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di Olbia dal 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e i Carabinieri per i rilevamenti di legge.

