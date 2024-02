Il centrocampista Marko Rog si è presentato ai tifosi della Dinamo Zagabria dopo l’ufficialità del prestito dal Cagliari. Il giocatore resterà un anno in Croazia, poi si deciderà se farlo rientrare in Sardegna nel 2025 o trovare un accordo per la permanenza nel club del suo paese natale.

“Ho voluto io che il prestito dal Cagliari durasse almeno un anno, perché non volevo venire a giocare per pochi mesi” ha detto Rog in conferenza stampa. “Poi i due club, in futuro, potrebbero accordarsi per una permanenza a Zagabria più lunga”.

“Ho bisogno di un altro mese prima di iniziare a lavorare con i compagni. Poi ho una grande motivazione, voglio dimostrare che si può tornare a giocare a grandi livelli anche dopo infortuni come i miei”.

