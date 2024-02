È giallo sulla morte di Marcello Capitta, 63enne di Porto Torres, che martedì 13 febbraio, alle 19, è stato trovato esanime sul pavimento della sua abitazione dai familiari.

L’appartamento si trova in via Pacinotti, zona centrale della cittadina. L’uomo è stato trasportato con urgenza dal 118, ma è morto dopo l’arrivo all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

È stato trasferito all’istituto di medicina legale, per l’autopsia disposta dal magistrato, per chiarire le cause del decesso.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Porto Torres.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it