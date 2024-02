Un piccolo meme sul Cagliari sta facendo il giro di Instagram. Lo hanno confezionato i membri della pagina “Tre Uomini e un Social“, che solitamente pubblicano contenuti divertenti ispirati ad Aldo, Giovanni e Giacomo.

L’ultimo post, che conta quasi 9 mila like e oltre 80 commenti, vede una riproposizione di una squadra del Cagliari per figurine Panini col volto di Giovanni Storti. In campo scenderebbero il portiere Apinu, i difensori Parrasanna, Barrago, Nagheso e Nagasella; i centrocampisti Passacarragnu, Gunisilla, Sgracchiu e Surricagno; in attacco Franco e Suffinigi.

“Con questa squadra il Cagliari sarebbe campione d’Italia” recita la didascalia. E nei commenti tantissime persone che hanno ricordato le battute di Nico nei panni de I Sardi a “Mai Dire Gol“.

