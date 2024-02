Questa notte a Siliqua i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un diciottenne, studente, incensurato. Il giovane è stato notato durante un passaggio della pattuglia di turno presso la stazione ferroviaria del luogo, in compagnia di un gruppo che si è sciolto al passaggio dell’auto di servizio.

L’ultimo ad allontanarsi è stato proprio il 18enne poi arrestato, che è stato visto lanciare qualcosa in un angolo nascosto. Gli uomini dell’Arma hanno quindi recuperato una bustina di cellophane con 5 grammi di marijuana all’interno. A questo punto hanno anche proceduto ad effettuare una perquisizione nell’abitazione del ragazzo dove hanno trovato altri 27 grammi della stessa sostanza, più un bilancino di precisione, un coltello a serramanico utilizzato per il taglio dello stupefacente e materiale vario utile per il confezionamento in dosi della canapa.

