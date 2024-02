Il Comune di Castelsardo ha scelto di aderire a “M’illumino di meno“, progetto comune portato avanti da 20 anni dal programma “Caterpillar” di Rai Radio 2.

L’iniziativa viene replicata ogni anno, dal 2005, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Ai cittadini e alle cittadine di Carloforte verrà chiesto di spegnere per un po’ le luci non indispensabili, compiendo così un gesto di risparmio energetico.

La partecipazione sarà accompagnata dall’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e del ripristino di quelli non funzionanti, con la sostituzione dell’illuminazione pubblica con nuove lampade Led e con il posizionamento di colonnine di ricarica pubbliche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it