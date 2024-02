A partire da mercoledì 21 febbraio 2024 e fino alla giornata della votazioni, a Cagliari sarà in vigore un nuovo, temporaneo, orario di apertura degli uffici elettorali.

A favore dei cittadini che avessero necessità di richiedere la tessera elettorale per esaurimento spazi, deterioramento, furto, cambio di indirizzo o residenza.

Del dettaglio, l’Ufficio elettorale di Piazza De Gasperi 2 (via Sonnino), l’Ufficio di Città 4 (via Castiglione 1), l’Ufficio di Città 5 (Via Carta Raspi 2) e la Municipalità di Pirri (via Riva Villasanta 35) osserveranno i seguenti orari:

– Mercoledì 21 e Giovedì 22 febbraio

mattina dalle 9.00 alle 12.30

pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

– Venerdì 23 e Sabato 24

orario continuato dalle 9.00 alle 18.00

– Domenica 25 febbraio

dalle 6.30 alle 22.00

Per il ritiro della tessera elettorale o per la richiesta di duplicato è ammessa delega, sottoscritta dall’intestatario della tessera con allegata fotocopia di un documento d’identità valido, a favore di un familiare o convivente. In caso di furto della tessera elettorale, la denuncia di smarrimento presentata agli uffici di Pubblica Sicurezza è requisito essenziale per ottenere il nuovo documento.

In caso di smarrimento, ai sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo della suddetta denuncia, l’elettore può presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

La medesima procedura si applica se, in caso di trasferimento di residenza, l’elettore non sia in grado di restituire al Comune di immigrazione la tessera elettorale rilasciata dal Comune di precedente iscrizione perché andata smarrita.

In caso di mancato recapito della tessera elettorale o dell’etichetta adesiva, l’interessato o un suo familiare o un convivente potrà ritirarla presso l’ufficio circoscrizionale competente per territorio come da elenco allegato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it