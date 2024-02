Marta Maggetti è stata scelta come portacolori azzurra dalla Federazione Italiana Vela per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sarà in gara nella classe olimpica iQFoil, categoria della vela in cui è campionessa del mondo in carica.

La velista cagliaritana aveva conquistato la qualificazione olimpica lo scorso anno. Una qualificazione però non nominale, decisione che spetta alla Federazione. Questa, per lei, sarà la seconda Olimpiade di fila dopo quella di Tokyo 2020.

“Ritornare sul palcoscenico Olimpico è per me una responsabilità che non prendo alla leggera. È l’opportunità di provare a superare i miei limiti e di scrivere un nuovo capitolo nella mia carriera sportiva” ha commentato a sportvela.

