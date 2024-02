Si è trattato di omicidio colposo. Questa l’ipotesi della Procura di Roma in merito alla tragica morte di Anna Vacca, la donna di 82 anni di Loceri ma da tempo residente a Roma.

Il magistrato inquirente ha aperto un fascicolo in cui si procede contro ignoti.

Nella giornata di giovedì 15 febbraio, nell’abitazione in cui l’anziana donna ha perso la vita, dopo essere rimasta schiacciata sotto il peso del cornicione in cemento, i tecnici dello Spresal dell’Asl di Roma hanno effettuato un sopralluogo insieme al Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro per verificare che gli operai dell’impresa edile con sede ad Ariccia abbiano rispettato tutte le norme di sicurezza.

Nella villetta di Monte Migliore, frazione a sud della Capitale, erano infatti in corso lavori di ristrutturazione. Nella mattinata di giovedì 15 febbraio, la donna stava stendendo i panni in giardino quando improvvisamente il cornicione si è staccato dalla parete finendole addosso.

Anna Vacca è morta sul colpo.

La salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all’ospedale Tor Vergata, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it