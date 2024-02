“Quando la squadra è rientrata nello spogliatoio ho parlato e ho detto che ci voleva un elettro-shock. Ma per fare ciò ho detto che mi sarei dimesso“. Così Claudio Ranieri nella conferenza stampa per Udinese-Cagliari ha raccontato quanto accaduto dopo la sconfitta con la Lazio.

“La squadra mi ha detto che non era giusto, che avevamo lottato tanto per salire in Serie A tutti insieme e che tutti insieme dovevamo lottare per mantenere la squadra in questa categoria” ha aggiunto.

Ranieri dunque ha ammesso quanto filtrato in settimana dalle indiscrezioni lanciate da Repubblica, ma ha anche dato una prova della compattezza del gruppo nonostante il momento. Domani contro l’Udinese sarà vietato sbagliare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it