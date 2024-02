Matteo Salvini a Cagliari per spingere la coalizione di centrodestra verso le Regionali 2024. Nell’incontro con i supporter della Lega, il ministro delle Infrastrutture ha ricordato l’importanza di votare il partito. In particolare contro il Movimento 5 Stelle.

“La Lega è per nuove strade, ferrovie, dighe, porti. I 5 Stelle sono quelli dei no a tutto: no alla Tav, no al ponte, no alle autostrade, all’alta velocità. Per me la Sardegna ha bisogno di lavoro. Sono assolutamente contento del lavoro fatto nei cinque anni della Giunta Solinas“.

E plaude la scelta di Renato Soru di andare da solo e di strappare con il Pd e il M5S. “Rispetto la scelta di Soru. È una scelta coraggiosa, dignitosa, che ci dice che Pd e 5 Stelle non sono gli unici padroni del voto e del pensiero a sinistra e quindi gli faccio i complimenti“.

