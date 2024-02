Anna Maria Bernini, in Sardegna per la campagna elettorale del centrodestra alle Regionali 2024, è convinta: Sos Enattos a Lula è la migliore scelta per l’Einstein Telescope.

“Ci sono cieli puliti, zona a bassissimo tasso di sismicità e condizioni praticamente ideali. Lo dico non da imparziale, ma c’è chi l’ha detto meglio di me ed è imparziale. Si chiama Giorgio Parisi ed è un premio Nobel. Ritene che le condizioni e il fatto che il telescopio debba essere sotterraneo facciano di Lula il sito migliore anche rispetto alle opzioni olandese o tedesche”.

Per la ministra, il sogno sta diventando una realtà sempre più solida. “Deve nascere, si deve radicare e deve fiorire qui. E allora si che si vedranno tante infrastrutture come è successo al Cern di Ginevra nella parte francese”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it