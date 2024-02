Quasi 1500 persone hanno riempito la Fiera di Cagliari per la tappa finale del tour di Giuseppe Conte in Sardegna. Il leader del Movimento 5 Stelle ha supportato Alessandra Todde, in corsa per le Regionali 2024.

“Siamo orgogliosi perché Alessandra è seria, competente, concreta e soprattutto onesta” ha detto Conte.

“Bisogna avere il coraggio di dirci che chi vota Soru vota Truzzu, perché è un regalo alla destra” ha aggiunto la Todde.

