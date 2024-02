Sporcizia, schiamazzi, auto danneggiate e violenza: i residenti del quartiere di Stampace di Cagliari in rivolta per i disagi che da tempo si stanno ripetendo. Soprattutto dopo il ferimento di una guardia giurata avvenuto sabato 17 febbraio.

E la domenica mattina, il quartiere si è svegliato invaso dalle buste di immondizia, dal degrado di oggetti lasciati abbandonati ai bordi delle strade.

“Un quartiere violentato! In mano a balordi nelle ore più piccole della notte! Un quartiere che dovrebbe essere il fiore all’occhiello. Invece, dopo gli unni del week end, ecco la desolazione dopo la tempesta” lamentano su Facebook.

Ma non è l’unico commento. Col dito rivolto all’amministrazione comunale e “ai candidati che definire scarsi è eufemistico. La colpa è solo di chi amministra la città, zero controlli, zero regole. Il codice penale esiste solo per i residenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it