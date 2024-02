Non è bastata una bella esibizione, l’ennesima, per Kia ad Amici23. La giovane cantante cagliaritana si è proposta con “Million Reasons” di Lady Gaga.

La performance non ha però incontrato il riscontro favorevole di Ornella Vanoni, che non la ritiene adatta a cantare in inglese. Mentre Rudy Zerbi non la trova “spontanea quando canta”.

Sui social, coro di proteste nei confronti del giudice del programma. “Rudy Zerbi è assolutamente imbarazzante! Una persona totalmente incompetente in grado solo di copiare i giudizi altrui!” scrive Gianluca.

Ma nel giro di poco tempo, il profilo Instagram di Amici è stato invaso dai commenti negativi nei confronti di Zerbi. Tutti positivi invece verso Kia: “È sottovalutata”.

