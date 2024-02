Un centauro si trova ricoverato all’ospedale di San Gavino Monreale in seguito ad un sinistro stradale avvenuto sulla 197, nei pressi di Sanluri.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di domenica 18 febbraio. Un centauro avrebbe tamponato, forse a causa dell’alta velocità, il posteriore di una Land Rover ed è stato sbalzato sull’asfalto.

L’uomo alla guida della moto è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. Non è in pericolo di vita ma ha subìto diversi traumi.

La circolazione è stata rallentata ed è stato disposto il senso unico alternato per diverse ore.

