I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato ieri a Cagliari per furto aggravato, e denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, un 34enne senegalese residente a Quartu Sant’Elena.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso da una pattuglia in via Timavo mentre rovistava all’interno di un’auto di proprietà di un 60enne che abita poco distante.

Nella successiva perquisizione personale è stato rinvenuto un marsupio con all’interno una tessera sanitaria che era stata rubata alcuni giorni fa ad un 42enne cagliaritano, un permesso di soggiorno intestato a un ventunenne connazionale dell’arrestato, una borsa in pelle contenente 140 euro, un coltello a serramanico di genere proibito.

Al termine della redazione dei verbali lo straniero è stato messo ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it