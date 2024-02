“Esperienza bellissima, da ricordare positivamente. A Cagliari ho giocato due anni da protagonista, vincendo appunto il campionato di Serie B e l’anno dopo ottenendo una salvezza con largo anticipo”. Così Roberto Maltagliati, ex rossoblù, in una lunga intervisrta rilasciato alla testata sportiva News Superscommesse.

“Qui i tifosi e l’ambiente sono una cosa rara da trovare, persone stupende – continua Maltagliati -. Se avessi avuto la fortuna di arrivarci prima e non a fine carriera, da Cagliari non me ne sarei più andato. La squadra ci ha abituato a salvezze incredibili”.

Poi passa alle chance di salvezza della squadra guidata da mister Ranieri. “Quest’anno – dice Maltagliati – si deve veramente superare in un campionato che la vede ora in una zona traballante, non sarà facile, ma spero con tutto il cuore che si riesca a salvare”.

